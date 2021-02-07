В Одессе в понедельник, 8 февраля, будут очень разнообразные погодные условия.

Ночью и утром возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Утром туман, видимость 200-500 м.

Ветер восточный, днем ​​юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-18 м /с. Температура ночью 1-3 °С мороза, днем ​​8-10 °С тепла.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одесской области ночью будут небольшие осадки , на севере снег. Днем небольшой дождь, на севере небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром, днем ​​на севере местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ночью и утром на севере метель. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура в Одесской области ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, на севере 6-11 ° мороза, днем ​​8-13 °С тепла, на севере от 1 °С мороза до 4 ° С тепла.

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