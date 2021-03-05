Труханов призвал одесских предпринимателей перевести сотрудников на удаленку

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и призвал работодателей обеспечить их сотрудникам дистанционный режим работы.

Обращение городского головы опубликовано на сайте мэрии.

«Как бы нам ни хотелось, пандемия коронавируса не отступает. В «красной» зоне находится ряд регионов Украины. И мы, безусловно, держим руку на пульсе», – подчеркнул городской голова.

В этих условиях горсовет принял решение снова перевести структурные подразделения мэрии на работу в дистанционном режиме.

«Призываю представителей частного бизнеса последовать нашему примеру и обеспечить режим дистанционной работы своим сотрудникам. Хочу подчеркнуть, что город сегодня делает все необходимые шаги для полноценного функционирования системы здравоохранения. В случае необходимости также будут организованы дополнительные койко-места», – заверил Труханов.

Мэр Одессы также напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры эпидбезопасности, в частности – масочный режим.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 5 марта, в Одесской области выявили 372 новых случая коронавируса.

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Фото: Facebook Геннадия Труханова