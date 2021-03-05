Новости Одессы и Одесской области

Труханов призвал одесских предпринимателей перевести сотрудников на удаленку

Труханов призвал одесских предпринимателей перевести сотрудников на удаленку

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и призвал работодателей обеспечить их сотрудникам дистанционный режим работы.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Обращение городского головы опубликовано на сайте мэрии.

«Как бы нам ни хотелось, пандемия коронавируса не отступает. В «красной» зоне находится ряд регионов Украины. И мы, безусловно, держим руку на пульсе», – подчеркнул городской голова.

В этих условиях горсовет принял решение снова перевести структурные подразделения мэрии на работу в дистанционном режиме.

«Призываю представителей частного бизнеса последовать нашему примеру и обеспечить режим дистанционной работы своим сотрудникам. Хочу подчеркнуть, что город сегодня делает все необходимые шаги для полноценного функционирования системы здравоохранения. В случае необходимости также будут организованы дополнительные койко-места», – заверил Труханов.

Мэр Одессы также напомнил горожанам о необходимости соблюдать меры эпидбезопасности, в частности – масочный режим.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 5 марта, в Одесской области выявили 372 новых случая коронавируса.

Читайте также: Одесских школьников отправят на дистанционное обучение: названа дата.

Фото: Facebook Геннадия Труханова

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить