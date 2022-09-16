Мэр Одессы высказался об идее сноса памятника Екатерине II

Одесский городской голова Геннадий Труханов прямо так и не ответил на вопрос журналистов: «за» он или «против» демонтажа памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).

Сейчас вопрос с памятником сейчас один из самых острых в Одессе. За эту неделю его трижды обливали краской, к нему приходил активист с гранатометом. Все эти одесситы за то, чтобы демонтировать памятник, так как считают его маркером «русского мира».

Журналисты«Новин.LIVE» поинтересовались и городского головы Одессы Геннадия Труханова, как он относится к требованиям демонтировать памятник. Но мэр прямо так и не ответил, выдав вместо этого пространную речь:

Когда идет война, когда убивают украинцев, когда убивают мирное население, детей, и делают это солдаты РФ, мы должны пересмотреть свое отношение. Российская федерация показала свое отношение к нашему государству, к украинцам в целом. Мы должны переосмыслить и наши памятники «Я против вандальского способа сноса памятников. Считаю, что, несмотря на политиков, которые хотят получить хайп, мы должны прийти к этому цивилизованно с пониманием того, что мы делаем.

— сказал Труханов.

Напомним, что вопрос с памятником обсудят 19 сентября на онлайн конференции эксперты и все желающие, после чего в течении мясяца на сайте городского совета будет проходить опрос одесситов – поддерживают ли жители города демонтаж «Основателей Одессы» или нет.

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