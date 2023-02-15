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Одесский коммунальщики хотели купить генераторы по завышенной цене

Одесский коммунальщики хотели купить генераторы по завышенной цене

Сейчас в Украине отменили НДС на генераторы (это 20% стоимости товара). Но вот в коммунальном предприятии сделали вид, что этого не знают и хотели переплатить пятую часть стоимости товаров.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении сказано, что прокуратура предупредила безосновательные расходы Одесского горсовета.

Одно из коммунальных учреждений заключило с предприятием договоры купли-продажи дизельных генераторов на сумму более 8,5 млн. грн. с включением НДС. Однако сейчас такие операции освобождены от налогообложения.

Прокуроры в порядке ст. 23 ЗУ «О прокуратуре» направили письмо заказчику торгов с указанием выявленных нарушений и необходимости их устранения.

По результатам рассмотрения запроса прокурора стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн. гривен.

Коллаж: Інтент

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Редакция ПРОФИЛЬ

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