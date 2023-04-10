Мэр Труханов поздравил горожан с Днем освобождения Одессы и упомянул россию 

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в День освобождения Одессы 10 апреля 2023 поздравил одесситов с праздником. Он заявил, что как и 79 лет назад мы защищаем свою землю от оккупантов, только теперь оккупантом стал народ, который мы называли братским. Но мы и сейчас победим, как победили почти восемь десятилетий назад.

Приводим текст поздравления жителей Одессы мэром Геннадием Трухановым с Днем освобождения города от 10 апреля 2023 года:

Дорогие одесситы! Поздравляю с Днем освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Сегодня в Одессе осталось всего два освободителя: Евгений Семенович Ахлупин и Николай Ксенофонтович Безымянный. Думали ли они, что доживут до тех дней, когда родные будут бежать в бомбоубежище под звуки воздушной тревоги. Что ракеты будут лететь со стороны тех, кто в 1944 году встал рядом, освобождая Одессу от нацистских оккупантов. А сегодня так называемый братский народ сам оккупант. Я не знаю, чем руководствовались россияне, когда напали на суверенное независимое государство, но знаю точно, что мы защищаем свою землю, которая придает нам силы. Как 79 лет назад, так и сегодня. С Днем освобождения Одессы — украинского города, где всегда жили и продолжают жить свободные и мужественные люди. победили тогда, победим и сейчас.

Отметим, что до российского вторжения Геннадий Труханов с удовольствием носил на себе георгиевскую ленточку — излюбленный символ российских фашистов. И, говоря о событиях Второй мировой войны, повторял советско-российскую риторику. Похоже, российские ракеты, убивающие детей и разрушающие целые дома, подтолкнули одесского мэра более объективно взглянуть на нашу историю, которая, как видим, прямо связана с настоящим.

Напомним, что в прошлом, 2022 году, праздник Дня освобождения Одессы 10 апреля не проводился. Более того — в этот день в городе действовал круглосуточный комендантский час. Появляться на улицах города в течение суток было запрещено. Причина такого строгого запрета – российские агрессоры могли организовать массовые беспорядки, провести теракт или нанести ракетный удар по скоплению людей. Потому что тогда существовали большие риски даже вражеского морского десанта. Но, как видим, ситуация через год изменилась. Одесса остается свободным украинским огородом. А наше государство идет к победе, чтобы освободить все украинские земли от российских захватчиков.

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