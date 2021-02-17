Мэр Киева Кличко взял в замы известную спортсменку родом из Одесской области

Согласно распоряжения Кличко, Говорова работает на должности с 16 февраля. Опыта работы на госслужбе у нее нет.

Елена Говорова родилась в 1973 г в Измаиле. Участвовала в трех Олимпийских играх в соревнованиях по тройному прыжку. Стала бронзовым призером Олимпиады в Сиднее в 2000 году. В 1997 году заняла 3 место на Чемпионате мира по легкой атлетике. Работала спортивным журналистом.

Говорова является депутатом Киевсовета от партии «Слуга народа» и советником главы Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам спорта.