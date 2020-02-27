Міжнародний аеропорт «Одеса» приведено до повної готовності по недопущенню коронавірусу (відео)

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Міжнародний аеропорт «Одеса» приведено до повної готовності по недопущенню коронавірусу Пасажирів усіх рейсів перевіряють медики у спеціальних костюмах. Тимчасовий температурний скринінг — один із планових заходів по упередженню поширення хвороби. У разі, якщо в когось буде підвищена температура, — пасажира оглянуть медики та візьмуть аналізи. Жодних приводів для хвилювань немає. Всі служби працюють злагоджено та ефективно, – заявив Максим Куций.

Готовність аеропорту «Одеса» по недопущенню коронавірусу Міжнародний аеропорт «Одеса» приведено до повної готовності по недопущенню коронавірусу! Пасажирів усіх рейсів перевіряють медики у спеціальних костюмах. Тимчасовий температурний скринінг — один із планових заходів по упередженню поширення хвороби. У разі, якщо в когось буде підвищена температура, — пасажира оглянуть медики та візьмуть аналізи. Жодних приводів для хвилювань немає. Всі служби працюють злагоджено та ефективно. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 27. Februar 2020

Фото: 5 канал

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