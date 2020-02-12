Міжнародний аеропорт Одеса не буде обслуговувати рейси майже пів дня

Аеропорт не працюватиме у зв’язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.

– У зв’язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорт “Одеса” не буде обслуговувати рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00 за місцевим часом, – йдеться у повідомленні.

Для уточнення деталей щодо перенесення рейсів радять звертатися до представництв авіакомпаній https://odesa.aero/airlines.

Фото: Уніан

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