Митинг против насилия в семье: одесситы требуют наказания для иностранца, нанесшего 9 ножевых ранений жене

Киевский райсуд Одессы должен избрать меру пресечения мужчине, который жестоко изувечил свою супругу. У стен суда сегодня собрались неравнодушные жители города, которые требуют для него справедливого наказания.
Как сообщает Odessa.online, инициатором акции выступила дочь пострадавшей Татьяны Бурчановой – София Гелан.
Девушка рассказала, что ее мама находится в больнице в критическом состоянии и уже перенесла несколько операций. На еще одну операцию требуется 100 тысяч гривен, которых у нее нет.
София Гелан также сообщила журналистам, что жизнь их семьи уже около 20 лет сопровождалась физическим и моральным насилием. Поэтому она настаивает, чтобы ее отца наказали по всей строгости закона.
Митинг перед зданием Киевского районного суда, где состоится заседания по делу мужчины, подозреваемому в жестоком нападении на свою жену
Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Freitag, 13. September 2019
Напомним, одесская полиция 12 сентября задержала иностранца, нанесшего ножевые ранения своей жене. Он пытался бежать из страны.
Фото: smotri.com.ua
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