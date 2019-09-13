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Новости Одессы и Одесской области

Митинг против насилия в семье: одесситы требуют наказания для иностранца, нанесшего 9 ножевых ранений жене

Митинг против насилия в семье: одесситы требуют наказания для иностранца, нанесшего 9 ножевых ранений жене

Киевский райсуд Одессы должен избрать меру пресечения мужчине, который жестоко изувечил свою супругу. У стен суда сегодня собрались неравнодушные жители города, которые требуют для него справедливого наказания.

Как сообщает Odessa.online, инициатором акции выступила дочь пострадавшей Татьяны Бурчановой – София Гелан.

Девушка рассказала, что ее мама находится в больнице в критическом состоянии и уже перенесла несколько операций. На еще одну операцию требуется 100 тысяч гривен, которых у нее нет.

София Гелан также сообщила журналистам, что жизнь их семьи уже около 20 лет сопровождалась физическим и моральным насилием. Поэтому она настаивает, чтобы ее отца наказали по всей строгости закона.

Митинг под судом в Одессе

Митинг перед зданием Киевского районного суда, где состоится заседания по делу мужчины, подозреваемому в жестоком нападении на свою жену

Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Freitag, 13. September 2019

Напомним, одесская полиция 12 сентября задержала иностранца, нанесшего ножевые ранения своей жене. Он пытался бежать из страны.

Фото: smotri.com.ua

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