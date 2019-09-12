Одесская полиция задержала иностранца, который нанес 9 ножевых ранений своей жене

Злоумышленник пытался бежать за границу, но теперь его ждет следствие и суд.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, трагедия произошла в Киевском районе города.
43-летняя женщина решила развестись с мужем и на некоторое время поселилась у родственницы. Узнав, где живет жена, мужчина дождался ее в подъезде. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом в живот, грудь и лицо и сбежал.
На крики из квартиры выбежала родственники. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии.
Родные пострадавшей в социальных сетях просят помощи – женщине нужна донорская кровь второй группы R+. Сдать ее можно по адресу — Бисквитный пер, 2, Областная станция переливания крови (ежедневно с 8:00 до 14:00, с пометкой «Для Бурчановой Татьяны». Телефон дочери Сони: (050) 104-17-96.
Фото: 7 канал
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