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Новости Одессы и Одесской области

Мінюст представив Telegram-канал, де українцям надаватимуть юридичні консультації

Мінюст представив Telegram-канал, де українцям надаватимуть юридичні консультації

Відтепер корисний безкоштовний юридичний контент буде зібраний в одному місці. У системи безоплатної правової допомоги з’явився власний Telegram-канал.

Про це повідомляє Урядовий портал, з посиланням на заступницю Міністра юстиції України Валерію Коломієць.

У Telegram-каналі будуть публікуватися актуальні юридичні поради, які допоможуть краще розуміти свої права.

Трудове, сімейне, пенсійне, земельне та інше законодавство з прикладами з практики та порадами щодо механізмів захисту порушених прав. Поради максимально адаптовані для людей, які незнайомі з юридичною термінологією, та детально роз’яснюють правові питання, з якими найчастіше стикаються у побуті, на роботі, під час відпочинку чи у сімейних відносинах тощо.

– Консультації готують кваліфіковані юристи системи БПД з усієї України. Тематика визначається як на підставі звернень за правовою допомогою, так і з огляду на судові рішення, новації законодавства та топ-теми у медійному просторі. Тільки актуальні новини, корисна інформація та приклади з практики, – підкреслила Валерія Коломієць.

Фото: poland2day.com

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