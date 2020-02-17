Мінюст представив Telegram-канал, де українцям надаватимуть юридичні консультації

Відтепер корисний безкоштовний юридичний контент буде зібраний в одному місці. У системи безоплатної правової допомоги з’явився власний Telegram-канал.

Про це повідомляє Урядовий портал, з посиланням на заступницю Міністра юстиції України Валерію Коломієць.

У Telegram-каналі будуть публікуватися актуальні юридичні поради, які допоможуть краще розуміти свої права.

Трудове, сімейне, пенсійне, земельне та інше законодавство з прикладами з практики та порадами щодо механізмів захисту порушених прав. Поради максимально адаптовані для людей, які незнайомі з юридичною термінологією, та детально роз’яснюють правові питання, з якими найчастіше стикаються у побуті, на роботі, під час відпочинку чи у сімейних відносинах тощо.

– Консультації готують кваліфіковані юристи системи БПД з усієї України. Тематика визначається як на підставі звернень за правовою допомогою, так і з огляду на судові рішення, новації законодавства та топ-теми у медійному просторі. Тільки актуальні новини, корисна інформація та приклади з практики, – підкреслила Валерія Коломієць.

Фото: poland2day.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!