Мини пробег, кинопоказ и онлайн-концерты: афиша бесплатных событий Одессы

Мы предлагаем на ваш выбор 6 бесплатных событий, которые состоятся в Одессе с 19 по 21 июня.
Что: Он-лайн концерт Ференц Лист/Георг Кожухарь /рояль/
Где: по ссылке
Когда: 19 июня, 19:00
Что: Велоночь, мини пробег
Где: Куликово поле, 1
Когда: 19 июня, 22:00
Что: Кинопоказ “Назад, в будущее-3”
Где: Аркадийская аллея, Пространство
Когда: 20 июня, 15:00
Что: Милонга в Летнем
Где: Летний театр Горсад
Когда: 20 июня, 19:00
Что: Поэтический перформанс Владиславы Ильинской “Капсула”
Где: по ссылке
Когда: 21 июня, 19:00
Что: Он-лайн концерт Летняя классика
Где: по ссылке
Когда: 21 июня, 19:00