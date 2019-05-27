«Минеры» добрались до одесских школ

Сегодня в 9:30 поступила информация о минировании школы в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, на место выехала оперативная группа, спасатели и взрывотехники.

По данным К.Е.К.С., «заминирована» школа №35 на проспекте Гагарина. Причем, как и во многих предыдущих случаях, уведомление пришло не по телефону, а на электронную почту школы.

ОБНОВЛЕНО.

Проверка учебного заведения завершена. Опасных и подозрительных предметов не выявлено.

Напомним, что с начала года в Одессе зафиксировано 305 ложных вызовов и сообщений о минировании торговых центров, судов, отелей, учебных заведений, аэропорта, порта, вокзалов. 150 из этих анонимных звонков были получены только в апреле-мае.

Фото пресс-службы ГУ Нацполиции области