За пять месяцев Нацполиция области получила более 300 сообщений о минировании

Все вызовы оказались ложными.

305 ложных вызовов о минировании торговых центров, судов, отелей, учебных заведений, аэропорта, порта, вокзалов поступили на номер экстренного вызова полиции области “102” за неполных пять месяцев нынешнего года. 150 из этих анонимных звонков были получены только в апреле-мае.

Каждый вызов отрабатывался сотрудниками взрывотехнической службы, спасателями, СОГ, были эвакуированы десятки тысяч людей.

В отделе коммуникации Нацполиции области просят людей, оказавшихся в подобной ситуации, когда производится эвакуация, не паниковать, а также напоминают лже-минерам о предусмотренной уголовной ответственности за подобные сообщения – лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

Фото: скрин с видео

Видео: отдел коммуникации Нацполиции области