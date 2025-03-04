По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, сильная магнитная буря с показателем STORM G1, будет влиять на состояние метеозависимых людей с 4 марта и с большой вероятностью может продолжиться 5 и 6 марта .

Эксперты предупреждают, что выброс корональной массы (CME), связанный со взрывом нити, поднимающейся от Солнца с 1 марта, может нанести Земле резкий удар во второй половине вторника 4 марта. Ожидается повышение геомагнитной активности до уровня STORM G1 с небольшой вероятностью G2, в случае, если придет этот CME.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также предупреждают о мощной магнитной буре с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. По их прогнозу сильные геомагнитные возмущения начнут влиять на Землю во вторник, 4 марта, в промежуток времени между 18 и 21 часами и продержатся до обеда среды 5 марта.

Напомним, любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.