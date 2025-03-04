За прогнозом учених British Geological Survey Geomagnetism, сильна магнітна буря, з показником STORM G1, впливатиме на стан метеозалежних людей з 4 березня і з великою вірогідністю може продовжитися 5 і 6 березня.

Експерти попереджають, що викид корональної маси (CME), пов’язаний із вибухом нитки, що піднімається від Сонця з 1 березня, може завдати Землі різкого удару в другій половині вівторка 4 березня. Очікується підвищення геомагнітної активності до рівня STORM G1 з невеликою ймовірністю G2, у разі, якщо прийде цей CME.

Вчені Центру прогнозування космічної погоди також попереджають про потужну магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. За їхнім прогнозом, сильні геомагнітні збурення почнуть впливати на Землю у вівторок, 4 березня, у проміжок часу між 18 і 21 годиною і протримаються до обіду середи 5 березня.

Нагадаємо, будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.