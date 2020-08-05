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Местные выборы: ЦИК обнаружила подозрительное явление в Одесской области

Местные выборы: ЦИК обнаружила подозрительное явление в Одесской области

Центральная избирательная комиссия обратилась в Нацполицию из-за значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области.

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“4 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки соблюдения требований законодательства во время представления в органы ведения Государственного реестра избирателей обращений относительно изменения избирательных адресов граждан на адреса фактического проживания, относящихся к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Таировской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных общин Одесской области”, – говорится в сообщении.

Много обращений касаются изменения избирательных адресов избирателей в адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем, а их суммарное количество составляет более 86% от общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области.

В ЦИК отметили, что для Одесской области эта проблема не новая. Так, во время организации подготовки и проведения местных выборов 2015 года ЦИК уже обращалась с подобным вопросом к МВД.

Тогда речь шла о незаконном вмешательстве в избирательный процесс очередных местных выборов 25 октября 2015 года, связанным с осуществлением регистрации места проживания значительного количества лиц в поселке Затока, которые фактически не были жителями этого населенного пункта.

Ранее мы рассказывали, как и за кого будут голосовать одесситы на местных выборах 25 октября.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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