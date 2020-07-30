По новым правилам: как и за кого будут голосовать одесситы этой осенью?

Верховная Рада утвердила постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября. За три месяца до начала избирательной кампании парламент пересмотрел правила их проведения. Изменения в Избирательный кодекс (законопроект №3485) почувствуют и кандидаты, и избиратели. Голосование пройдет по всей стране, кроме Донецкого и Луганского облсоветов и советов на временно оккупированных территориях. Когда, кого и как будем выбирать, узнавала «Одесская жизнь».

Когда и за кого пойдем голосовать?

Очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября. В этот день одновременно пройдут выборы сельских, поселковых и городских голов, старост сел, поселков и депутатов сельских, поселковых, городских, районных, районных в городах и областных советов.

Выборы местных депутатов пройдут в территориальных избирательных округах (ТИО), на которые будет поделена территория города (района или области).

Как будут проходить выборы?

Одно из основных изменений — выборы областных, районных, городских, поселковых и сельских советов с количеством избирателей более 10 тысяч проводятся по открытым партийным спискам (раньше порог был 90 тысяч). В населенных пунктах с меньшим количеством избирателей сохранится мажоритарная система: там кандидаты смогут баллотироваться как от партии, так и самовыдвиженцами.

Это означает, что в 80-90% всех советов баллотироваться можно будет только от партий — и никаких самовыдвиженцев. В результате, убеждены эксперты, общины потеряют возможность выдвигать своих кандидатов и, соответственно, влиять на деятельность органов местного самоуправления. Потому может получиться, что авторитетных местных лидеров и активистов «загонят» в ряды больших партий. Кстати, для партийных списков предусмотрена гендерная квота — не менее 40% кандидатов одного пола в общем списке.

Партия «Слуга народа» собирается выдвигать кандидатов в депутаты во всех 1460 громадах и кандидатов в мэры во всех областных центрах. На пост мэра Одессы, по слухам, от партии власти «сватают» нардепа-ресторатора Николая Тищенко, а также шоумена Олега Филимонова.

Кроме этого, Рада намерена ввести голосование на участках при помощи компьютера, подсчет голосов проводить с использованием электронных систем, а принимать документы кандидатов в онлайн-режиме.

Будут ли выборы в новых районах?

Реформа децентрализации в Украине завершилась, и в областях страны вместо 490 районов появились 136 — укрупненных. Это означает создание новых райсоветов и проведение выборов в них депутатов. Но сначала должны внести изменения в Конституцию, а ЦИК должен «нарезать» в новых районах новые избирательные округа. Так что в «сокращенные» райсоветы очередные выборы проводиться уже не будут.

Кого будут избирать одесситы?

Одесситы будут голосовать по четырем бюллетеням — выбирать мэра, депутатов Одесского городского совета, депутатов Одесского районного совета, депутатов Одесского областного совета. В горсовете по-прежнему останется 64 депутата.

Кандидатами в мэры могут быть как самовыдвиженцы, так и представители политических партий. Депутаты горсовета могут избираться только от политических партий (то есть самовыдвиженцев не будет). Учитывая это, в Одесском горсовете сейчас срочно создаются новые депутатские группы «проходных» партий.

Что изменилось для кандидатов?

Согласно нормам избирательного кодекса, теперь кандидату нужно выбрать только один мандат, за который он собирается бороться, хотя раньше в пригородах можно было избираться одновременно на должность сельского головы, в сельсовет, райсовет и облсовет. А кандидат на должность мэра города, где более 75 тысяч избирателей (например, как Одесса), имеет право одновременно выдвигаться только в горсовет своего населенного пункта.

Прохождение в горсовет будет зависеть от полученного кандидатом по сравнению с «однопартийцами» процента и количества голосов. Участвовать в распределении депутатских мандатов будут те партии, которые преодолеют пятипроцентный избирательный барьер в пределах округа, охватывающего территорию всего города (района или области). Лидер списка партии не закреплен за округами и проходит в любом случае, если партия наберет 5%.

В гонке за пост мэра победит тот, кто наберет больше 50% голосов в первом туре или больше голосов, чем оппонент, во втором.

Обновленный Избирательный кодекс снизил денежный залог для участия в выборах — в девять раз. При этом точные суммы залогов будет определять Центр¬избирком в соответствии с данными о количестве избирателей. В Одессе, например, кандидату в мэры придется внести 1,3 миллиона гривен за участие в выборах.

Что нового для избирателей?

В первую очередь, изменился сам избирательный бюллетень. Теперь рядом с галочкой за партию надо будет вписать номер кандидата от нее, причем второе — по желанию. Но при этом нельзя голосовать за одну партию, а за кандидатов — от другой партии.

Таким образом, голосуя только за партию, избиратель соглашается с предложенным этой партией списком кандидатов. Но если он отдельно голосует за тех или иных кандидатов от этой партии, то повышает итоговое место кандидата в партийном списке, и последние смогут с большей вероятностью стать депутатами.

Впервые на местных выборах смогут голосовать переселенцы и трудовые мигранты. Нужно только подтвердить место проживания или работы.

Что грозит за подкуп?

В Избиркодексе четко определено, что такое подкуп избирателей — это агитация, сопровождающаяся предоставлением денег, продуктов питания, спиртных напитков, товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов.

Запрещается это делать и от имени благотворительных организаций, основателем или членом которых является кандидат.

Не считаются подкупом: материалы агитации с символикой партии, брендом кандидата, оплаченные из избирательного фонда. Это плакаты, листовки, календари, бейджи, ручки, футболки и тому подобное, стоимостью не больше 63,5 гривни.

За нарушение порядка агитации штраф — 1700 — 3400 гривен, а для чиновников, не имеющих права заниматься агитацией, — 3400 — 5100 гривен.

За нарушение порядка финансирования избирательной кампании — ограничение свободы или исправительные работы на два года.

Уголовная ответственность на срок от двух до семи лет предусмотрена также за предоставление продуктовых наборов, табачных, алкогольных изделий и подкуп членов территориальных комиссий.

Как изменить место голосования?

Для этого Центральная избирательная комиссия запустила специальный электронный сервис на странице Госреестра избирателей. Через личный кабинет надо подать заявление и загрузить один из документов:

справка внутренне перемещенного лица;

договор аренды жилья;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ, удостоверяющий брак или родственные отношения с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий уход избирателем за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи. Избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежащий повторному изменению в течение следующих шести месяцев.