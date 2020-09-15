Местные выборы 2020: стартовал процесс выдвижения кандидатов в мэры и депутаты

Труханов опережает Филимонова в рейтинге одесских кандидатов в мэры Если бы местные выборы проходили сейчас, то в Одессе в них победил бы действующий мэр Геннадий Труханов, который проходит в нескольких уголовных делах. ПОДРОБНЕЕ

Местные выборы 2020: долго ли будут считать голоса избирателей Участковые комиссии в этом году на местных выборах будут дольше проводить подсчет голосов на местных выборах. Самый пессимистичный сценарий – до среды после дня голосования. То есть до 28 октября. ПОДРОБНЕЕ