Местные выборы 2020: стартовал процесс выдвижения кандидатов в мэры и депутаты

В Украине стартовал процесс по выдвижению кандидатов в местные советы и глав городов. Он продлится с 15 сентября до 24 сентября включительно.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Зарегистрировать кандидатов избиркомы должны не позднее чем через 5 дней после подачи документов.
Уже со следующего дня после регистрации кандидаты могут проводить официальную агитацию.
Напомним, день голосования назначен на 25 октября.
Читайте также: «О!», «Зе!» и «подвиги Труханова»: борды с предвыборными обещаниями заполонили Одессу (фото)