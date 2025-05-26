Об этом сообщили в ОО «Деколонізація. Україна».
В частности с монумента исчезла фраза: «Люди, помните, какой ценой было завоевано счастье».
“Город Черноморск, что возле Одессы. Здесь наконец демонтированы русскоязычные надписи на мемориале. Дальше будет. На очереди сама Одесса”, — сообщили в организации.
Напомним, в прошлые выходные активисты провели деколонизационный рейд в Одессе, в ходе которого демонтировали около десяти мемориальных досок, посвященных российским и советским деятелям. Фотоотчеты опубликованы на странице ОО «Деколонізація. Україна» в Фейсбук.
Среди них — такие объекты:
- барельеф русскому поэту Александру Пушкину на улице Дерибасовской;
- указатели и две доски в честь советского лейтенанта Петра Шмидта;
- доска кадровому сотруднику НКВД и Герою Советского Союза Дмитрию Медведеву;
- доска чекисту-разведчику Николаю Гефту;
- доска писателю Ивану Бунину;
- доска Александру Маринеско;
- доска с советским гербом, посвященная названию улицы — скверу Героев-пограничников;
- доска воспитанникам одесской специальной артиллерийской школы №16 (русскоязычная).
Напомним, во время демонтажа памятной доски героям-пограничникам с дома на одноименной улице произошла потасовка между активистами и местными жителями с применением перцовых баллончиков. Полиция открыла два уголовных производства.
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