меморіал у Чорноморську
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Об этом сообщили в ОО «Деколонізація. Україна».

В частности с монумента исчезла фраза: «Люди, помните, какой ценой было завоевано счастье».

мемориал в Черноморске

“Город Черноморск, что возле Одессы. Здесь наконец демонтированы русскоязычные надписи на мемориале. Дальше будет. На очереди сама Одесса”, — сообщили в организации.

Напомним, в прошлые выходные активисты провели деколонизационный рейд в Одессе, в ходе которого демонтировали около десяти мемориальных досок, посвященных российским и советским деятелям. Фотоотчеты опубликованы на странице ОО «Деколонізація. Україна» в Фейсбук.

Среди них — такие объекты:

  • барельеф русскому поэту Александру Пушкину на улице Дерибасовской;
  • указатели и две доски в честь советского лейтенанта Петра Шмидта;
  • доска кадровому сотруднику НКВД и Герою Советского Союза Дмитрию Медведеву;
  • доска чекисту-разведчику Николаю Гефту;
  • доска писателю Ивану Бунину;
  • доска Александру Маринеско;
  • доска с советским гербом, посвященная названию улицы — скверу Героев-пограничников;
  • доска воспитанникам одесской специальной артиллерийской школы №16 (русскоязычная).

Напомним, во время демонтажа памятной доски героям-пограничникам с дома на одноименной улице произошла потасовка между активистами и  местными жителями с применением перцовых баллончиков. Полиция открыла два уголовных производства.

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