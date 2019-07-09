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Новости Одессы и Одесской области

Медики назвали основные источники острых кишечных инфекций в Одессе

Эпидемиологи констатируют, что за минувшую неделю в области уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос на 10,3%.

При этом наиболее уязвимыми остаются дети. На возрастную группу 1-4 года приходится почти 53% всех отмеченных случаев. Ещё 10% заболевших – дети от 4 до 17 лет.

Были единичные случаи заболеваемости в организованных детских коллективах. В очагах провели комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Рассказали медики и о факторах, с которыми больные чаще всего связывают свое заболевание.

Для 18,8% заболевших источником стало употребление домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения. Также в числе наиболее распространенных причин называются:

  • употребление в пищу немытых овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, приобретенных на рынках, в том числе стихийных;
  • употребление рыбы и морепродуктов;
  • нарушение правил ухода за детьми;
  • купание в море на пляжах города с глотанием воды.

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Валентина Соловьёва
Валентина Соловьёва
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