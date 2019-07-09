Медики назвали основные источники острых кишечных инфекций в Одессе

Эпидемиологи констатируют, что за минувшую неделю в области уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями вырос на 10,3%.

При этом наиболее уязвимыми остаются дети. На возрастную группу 1-4 года приходится почти 53% всех отмеченных случаев. Ещё 10% заболевших – дети от 4 до 17 лет.

Были единичные случаи заболеваемости в организованных детских коллективах. В очагах провели комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Рассказали медики и о факторах, с которыми больные чаще всего связывают свое заболевание.

Для 18,8% заболевших источником стало употребление домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения. Также в числе наиболее распространенных причин называются:

употребление в пищу немытых овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, приобретенных на рынках, в том числе стихийных;

употребление рыбы и морепродуктов;

нарушение правил ухода за детьми;

купание в море на пляжах города с глотанием воды.