Мечтает о Новороссии: что заявил одесский сепаратист после обмена пленными

Обмен пленными между властями Украины и ОРДЛО завершился. Одним из тех, кого выдала украинская сторона, оказался одесский хирург Владимир Грубник, который подозревался в организации взрыва у здания Одесского областного управления СБУ.

После освобождения из украинской тюрьмы он уже успел пообщаться с российскими телеканалами, сообщает BBC News Украина.

Владимир Грубник заявил, что просидел в украинской тюрьме более 4 лет “за, скажем так, неконвенционные военные действия”.

“Вот теперь это мой дом. И я надеюсь, что все же начнется движение в обратном направлении, чтобы сделать то, что мы, по разным причинам, не сделали в 2014 году”, – сказал он. Грубник подчеркнул, что “мечтает об освобождении всей Новороссии”.

Напомним, 27 сентября 2015 года под зданием облуправления СБУ в Одессе прогремел взрыв, квалифицированный как “террористический акт”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Ответственность за взрыв взяла на себя организация “Одесское подполье”. В октябре того же года подрывников задержали. Одним из них был хирург, преподаватель Одесского медина Владимир Грубник.

Накануне обмена пленными в 2019 году суд отпустил подозреваемого в организации взрыва под стенами СБУ Владимира Грубника.

Фото: Радио Свобода

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