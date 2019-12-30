fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Мечтает о Новороссии: что заявил одесский сепаратист после обмена пленными

Мечтает о Новороссии: что заявил одесский сепаратист после обмена пленными

Обмен пленными между властями Украины и ОРДЛО завершился. Одним из тех, кого выдала украинская сторона, оказался одесский хирург Владимир Грубник, который подозревался в организации взрыва у здания Одесского областного управления СБУ.

После освобождения из украинской тюрьмы он уже успел пообщаться с российскими телеканалами, сообщает BBC News Украина.

Владимир Грубник заявил, что просидел в украинской тюрьме более 4 лет “за, скажем так, неконвенционные военные действия”.

“Вот теперь это мой дом. И я надеюсь, что все же начнется движение в обратном направлении, чтобы сделать то, что мы, по разным причинам, не сделали в 2014 году”, – сказал он. Грубник подчеркнул, что “мечтает об освобождении всей Новороссии”.

Напомним, 27 сентября 2015 года под зданием облуправления СБУ в Одессе прогремел взрыв, квалифицированный как “террористический акт”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Ответственность за взрыв взяла на себя организация “Одесское подполье”. В октябре того же года подрывников задержали. Одним из них был хирург, преподаватель Одесского медина Владимир Грубник.

Накануне обмена пленными в 2019 году суд отпустил подозреваемого в организации взрыва под стенами СБУ Владимира Грубника.

Фото: Радио Свобода

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить