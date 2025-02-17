Отключения света

Южный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а линия 6-ой ст. Люстдорфской дор.,
  • Абрикосовая, 1-41а,
  • Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак. Королева, 2- 31,
  • Ореховая, 1-90, 194,
  • Долгая, 23-121б,
  • Дубовая Роща, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
  • Зеленая, 8-82а,
  • Костанди, 126-167а,
  • Левитана, 34-63, 91-93, 123-А,
  • Люстдорфская дор, 142-240,
  • Лигинская, 22, 26,
  • Офицерская, 1-38,
  • Бориса Эдуардса, 1-28а,
  • Петриковская, 8-19а,
  • Равенства, 196,
  • С. Яхненко, 2-35,
  • Айвазовского, 1а-66/уч корп.21,
  • Трамвайная, 1-24а,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • М. Демченко 3-я линия, 39,
  • пер. 1-й Офицерский, 1-15а,
  • пер. 1-й Тепличный, 1-5а,
  • пер. Гайдамацкий, 1-8, 59, 49а, 62,
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10,
  • пер. 2-й Сиротский, 4,
  • пер. 2-й Тепличный, 2-10,
  • пер. Вишневый, 46-50,
  • пер. Дружный, 1-20,
  • пер. Электрический, 4а, 4б,
  • переулок Ливерпульский, 1а, 5-7,
  • переулок Линейный, 1-6,
  • переулок Люстдорфский, 1-9,
  • переулок Опошнянский, 1-14,
  • переулок Рыбальский, 2-6,
  • переулок Сиротский, 5а,
  • переулок Тепличный, 1,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Черноморский, 3-5,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-11д, 11е, 12. 
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Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • бул. Французский, 14,16,
  • Бабеля, 3-15, 25-59,
  • Балковская, 90, 92, 104-143а, 175,
  • Б. Арнаутская, 50-63,
  • Головковская, 15-21/23,
  • Европейская, 72-93,
  • Решата Аметова, 8,
  • Колонтаевская, 1, 44-71,
  • М. Арнаутская, 58-76,
  • Михайловская, 15, 46, 46а,
  • О. Кутузакия, 39-64,
  • Пантелеймоновская, 76,
  • Ришельевская, 66, 68,
  • Разумовская, 58-61,
  • Средняя, 38-66,
  • Скосная, 42а-78б,
  • пл. Михайловская, 12/14, 13, 15, 19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • переулок Виноградный, 4-24, 38. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Метизная, 1-24а,
  • Ковровая, 1-14, 109, 109/корп.1,2, 109а,
  • Гобеленовая, 1-20,
  • Фаховая, 1-18,
  • Бондарная, 1-23,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дор, 25-47, 58а-84а,
  • В. Кириллова, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена, 1-103,
  • Главная, 1-31,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Долинская, 13-33/корп.4,
  • Жевахова, 3а-61а, 92-94,
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87,103, 111,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Рыночная, 7,
  • Флотская, 2-29а,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • пер. 1-й Черноморский, 3-44а,
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-13,19/10,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • переулок 2-й Балтский, 1-32,
  • переулок 3-й Балтский, 1-39,
  • переулок 4-й Балтский, 2-14,
  • переулок 5-й Балтский, 7-25,
  • переулок 6-й Балтский, 1-47,
  • переулок 7-й Балтский,
  • переулок 8-й Балтский, 1-11,
  • переулок Технарский, 3-10,
  • пер. Арочный, 1-8а,
  • пер. Паркетный, 4-10,
  • пер. Корковый, 2-10,
  • пер. Кодымский, 4-9,
  • пер. Анкерный, 4-11,
  • пер. Бейтельсбахера, 5-9,
  • пер. Мебельный, 1-11,
  • пер. Волтона, 1-17,47,47/корп.1,
  • переулок 1-й Февральский, 1-7,
  • переулок 1-й Флотский, 5-7а,
  • переулок 2-й Февральский, 1-7а,
  • переулок 2-й Флотский, 3, 4, 8,
  • переулок 3-й Флотский, 1-9,
  • переулок 4-й Флотский, 1, 1-14,
  • переулок Асеева, 1-57а,
  • переулок Баркасный, 1-4,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок Б. Кифоренко, 2-35,
  • переулок В. Дихтиевского, 1-22,
  • переулок В.Терещенко, 7, 13а,
  • переулок И. Киселева, 1-33,
  • переулок Испанский, 2-А, 2а,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-5а, 10, 12,
  • переулок А. Андрийца, 1-7,
  • переулок А. Стороженко, 2-10,
  • переулок А. Пресича, 2-26,
  • переулок Виктора Скаржинского, 1-11. 

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