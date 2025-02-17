Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а линия 6-ой ст. Люстдорфской дор.,
- Абрикосовая, 1-41а,
- Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак. Королева, 2- 31,
- Ореховая, 1-90, 194,
- Долгая, 23-121б,
- Дубовая Роща, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
- Зеленая, 8-82а,
- Костанди, 126-167а,
- Левитана, 34-63, 91-93, 123-А,
- Люстдорфская дор, 142-240,
- Лигинская, 22, 26,
- Офицерская, 1-38,
- Бориса Эдуардса, 1-28а,
- Петриковская, 8-19а,
- Равенства, 196,
- С. Яхненко, 2-35,
- Айвазовского, 1а-66/уч корп.21,
- Трамвайная, 1-24а,
- Троллейбусная, 1-42,
- М. Демченко 3-я линия, 39,
- пер. 1-й Офицерский, 1-15а,
- пер. 1-й Тепличный, 1-5а,
- пер. Гайдамацкий, 1-8, 59, 49а, 62,
- пер. 2-й Офицерский, 2-10,
- пер. 2-й Сиротский, 4,
- пер. 2-й Тепличный, 2-10,
- пер. Вишневый, 46-50,
- пер. Дружный, 1-20,
- пер. Электрический, 4а, 4б,
- переулок Ливерпульский, 1а, 5-7,
- переулок Линейный, 1-6,
- переулок Люстдорфский, 1-9,
- переулок Опошнянский, 1-14,
- переулок Рыбальский, 2-6,
- переулок Сиротский, 5а,
- переулок Тепличный, 1,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Черноморский, 3-5,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-11д, 11е, 12.
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Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- бул. Французский, 14,16,
- Бабеля, 3-15, 25-59,
- Балковская, 90, 92, 104-143а, 175,
- Б. Арнаутская, 50-63,
- Головковская, 15-21/23,
- Европейская, 72-93,
- Решата Аметова, 8,
- Колонтаевская, 1, 44-71,
- М. Арнаутская, 58-76,
- Михайловская, 15, 46, 46а,
- О. Кутузакия, 39-64,
- Пантелеймоновская, 76,
- Ришельевская, 66, 68,
- Разумовская, 58-61,
- Средняя, 38-66,
- Скосная, 42а-78б,
- пл. Михайловская, 12/14, 13, 15, 19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- переулок Виноградный, 4-24, 38.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Метизная, 1-24а,
- Ковровая, 1-14, 109, 109/корп.1,2, 109а,
- Гобеленовая, 1-20,
- Фаховая, 1-18,
- Бондарная, 1-23,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дор, 25-47, 58а-84а,
- В. Кириллова, 1а-42,
- Викандера и Ларсена, 1-103,
- Главная, 1-31,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Долинская, 13-33/корп.4,
- Жевахова, 3а-61а, 92-94,
- Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87,103, 111,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Рыночная, 7,
- Флотская, 2-29а,
- пл. Волова, 2-29а,
- пер. 1-й Черноморский, 3-44а,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-13,19/10,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- переулок 2-й Балтский, 1-32,
- переулок 3-й Балтский, 1-39,
- переулок 4-й Балтский, 2-14,
- переулок 5-й Балтский, 7-25,
- переулок 6-й Балтский, 1-47,
- переулок 7-й Балтский,
- переулок 8-й Балтский, 1-11,
- переулок Технарский, 3-10,
- пер. Арочный, 1-8а,
- пер. Паркетный, 4-10,
- пер. Корковый, 2-10,
- пер. Кодымский, 4-9,
- пер. Анкерный, 4-11,
- пер. Бейтельсбахера, 5-9,
- пер. Мебельный, 1-11,
- пер. Волтона, 1-17,47,47/корп.1,
- переулок 1-й Февральский, 1-7,
- переулок 1-й Флотский, 5-7а,
- переулок 2-й Февральский, 1-7а,
- переулок 2-й Флотский, 3, 4, 8,
- переулок 3-й Флотский, 1-9,
- переулок 4-й Флотский, 1, 1-14,
- переулок Асеева, 1-57а,
- переулок Баркасный, 1-4,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Б. Кифоренко, 2-35,
- переулок В. Дихтиевского, 1-22,
- переулок В.Терещенко, 7, 13а,
- переулок И. Киселева, 1-33,
- переулок Испанский, 2-А, 2а,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-5а, 10, 12,
- переулок А. Андрийца, 1-7,
- переулок А. Стороженко, 2-10,
- переулок А. Пресича, 2-26,
- переулок Виктора Скаржинского, 1-11.