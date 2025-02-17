Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,
- Абрикосова, 1-41а,
- Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак. Корольова, 2- 31,
- Горіхова, 1-90, 194,
- Довга, 23-121б,
- Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
- Зелена, 8-82а,
- Костанді, 126-167а,
- Левітана, 34-63, 91-93, 123-А,
- Люстдорфська дор., 142-240,
- Лігінська, 22, 26,
- Офіцерська, 1-38,
- Бориса Едуардса, 1-28а,
- Петриківська, 8-19а,
- Рівності, 196,
- С. Яхненка, 2-35,
- Айвазовського, 1а-66/уч корп.21,
- Трамвайна, 1-24а,
- Тролейбусна, 1-42,
- М. Демченко 3-я лінія, 39,
- пров. 1-й Офіцерський, 1-15а,
- пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
- пров. Гайдамацький, 1-8, 59, 49а, 62,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Сирітський, 4,
- пров. 2-й Тепличний, 2-10,
- пров. Вишневий, 46-50,
- пров. Дружний, 1-20,
- пров. Електричний, 4а, 4б,
- пров. Ліверпульський, 1а, 5-7,
- пров. Лінійний, 1-6,
- пров. Люстдорфський, 1-9,
- пров. Опішнянський, 1-14,
- пров. Рибальський, 2-6,
- пров. Сирітський, 5а,
- пров. Тепличний, 1,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Чорноморський, 3-5,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-11д, 11е, 12.
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Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- бул. Французький, 14,16,
- Бабеля, 3-15, 25-59,
- Балківська, 90, 92, 104-143а, 175,
- В. Арнаутська, 50-63,
- Головковська, 15-21/23,
- Європейська, 72-93,
- Решата Аметова, 8,
- Колонтаївська, 1, 44-71,
- М. Арнаутська, 58-76,
- Михайлівська, 15, 46, 46а,
- О. Кутузакія, 39-64,
- Пантелеймонівська, 76,
- Рішельєвська, 66, 68,
- Розумовська, 58-61,
- Середня, 38-66,
- Скісна, 42а-78б,
- пл. Михайлівська, 12/14, 13, 15, 19,
- пров. 2-й Водяний, 11,
- пров. Виноградний, 4-24, 38.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Метизна, 1-24а, Килимова, 1-14, 109, 109/корп.1,2, 109а,
- Гобеленова, 1-20,
- Фахова, 1-18,
- Бондарна, 1-23,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дор., 25-47, 58а-84а,
- В. Кирилова, 1а-42,
- Вікандера і Ларсена, 1-103,
- Головна, 1-31,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвінка, 1-32,
- Долинська, 13-33/корп.4,
- Жевахова, 3а-61а, 92-94,
- Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87,103, 111,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 2-60,
- Локомотивна, 1-27,
- Лютнева, 1-59,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12,
- Ринкова, 7,
- Флотська, 2-29а,
- пл. Волова, 2-29а,
- пров. 1-й Чорноморський, 3-44а,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-13,19/10,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- пров. 7-й Балтський,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- пров. Технарський, 3-10,
- пров. Арковий, 1-8а,
- пров. Паркетний, 4-10,
- пров. Корковий, 2-10,
- пров. Кодимський, 4-9,
- пров. Анкерний, 4-11,
- пров. Бейтельсбахера, 5-9,
- пров. Меблевий, 1-11,
- пров. Волтона, 1-17,47,47/корп.1,
- пров. 1-й Лютневий, 1-7,
- пров. 1-й Флотський, 5-7а,
- пров. 2-й Лютневий, 1-7а,
- пров. 2-й Флотський, 3, 4, 8,
- пров. 3-й Флотський, 1-9,
- пров. 4-й Флотський, 1, 1-14,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Баркасний, 1-4,
- пров. Савранський, 3-10,
- пров. Б. Кифоренка, 2-35,
- пров. В. Діхтієвського, 1-22,
- пров. В.Терещенка, 7, 13а,
- пров. І. Кисельова, 1-33,
- пров. Іспанський, 2-А, 2а,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- пров. Неплія, 1-5а, 10, 12,
- пров. О. Андрійця, 1-7,
- пров. О. Стороженка, 2-10,
- пров. О. Пресича, 2-26,
- Віктора Скаржинського, 1-11.