Сегодня, 17 февраля, в Украине действуют аварийные отключения света. Причина — последствия российских атак на энергообъекты.

В Укрэнерго уточнили, что в первую очередь будут отключать промышленных потребителей и бизнес, ограничения для бытовых потребителей применяются в отдельных случаях.

Как сообщили в Генштабе ВСУ в ночь на 17 февраля 2025 года противник атаковал 147 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.



83 беспилотника удалось сбить. Еще 59 беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.

ВСУ уничтожили российский новейший ЗРК С-350 «Витязь»

Украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 «Витязь» в Донецкой области.

Об этом сообщила прес-сслужба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

С-350 «Витязь» – это зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, используемый для противовоздушной обороны. Примерная стоимость одного такого комплекса составляет около 135 миллионов долларов.

Отмечается, что обнаружение и уничтожение нового российского комплекса стало возможным благодаря эффективной работе разведчиков бригады артразведки «Черный лес». В «Хортице» подчеркнули, что ликвидация таких систем ослабляет боевые возможности противника на длительный период.

Переговоры о завершении войны пройдут 18 февраля

Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Точный состав делегации РФ неизвестен. Скорее всего, в нее войдет глава МИД Сергей Лавров, считает Axios. По данным агентства Bloomberg, там также будут помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Об участии представителей Украины в переговорах не известно. Однако президент Владимир Зеленский вчера, 16 февраля, прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Потери врага на утро 17 февраля 2025

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских систем, два пункта управления, одно средство ПВО, а также две станции РЭБ российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, украинские воины обезвредили: