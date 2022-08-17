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Масштабы разрушений после попадания ракет 17 августа: вид с высоты птичьего полета (фото, видео)

Масштабы разрушений после попадания ракет 17 августа: вид с высоты птичьего полета (фото, видео)

Спасатели показали фото и видео тушения пожара на базе отдыха и в дачном кооперативе после попадания туда российских ракет.

Одесситы помнят фразы «как же у вас здесь классно», «мы каждый год здесь отдыхаем», «у вас самые вкусные фрукты, а ваше одесское вино — вообще сказка». Мы помним, как они приезжали, как любили наши курорты, как мы встречали и верили тогда в эту ложь о братском народе. И те же недобратья теперь пытаются уничтожить эти курорты, уничтожить наши земли, нашу страну.

Но они только запускают бумеранг…

— так прокомментировали в Одесском областном управлении ГСЧС Украины российский ракетный удар по курортному поселку в Одесской области.

В ведомстве сообщили, что в результате попадания ракет в одном из курортов Одессы возникло разрушение и возгорание зданий.

Почти пять часов спасатели ликвидировали последствия на месте происшествия.

Предварительно — пострадали 4 человека, которые в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

На месте работали психологи ГСЧС для оказания помощи местному населению.

От ГСЧС были привлечены 7 единиц техники и 42 пожарных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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