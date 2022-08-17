Ракетный удар по базе отдыха на Одесчине: опубликованы фото

Оперативное командование «Юг» обнародовало фото последствий ночного ракетного удара по территории Одесской области.
Напомним, в ночь на среду, 17 августа 2022 года, враг нанес удар по Одесчине ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22М3. Удар двух ракет пришелся по одной из баз отдыха и расположенным рядом жилым домам.
В результате получили ранения 4 человека, им оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте прилета возник пожар площадью более 600 квадратных метров. Возгорание уже удалось локализовать. На месте работают спасатели ГСЧС.
По неофициальной информации, речь идет о базе отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района.
Фото с Facebook-страницы ОК «Юг»