Ракетный удар по базе отдыха на Одесчине: опубликованы фото

Напомним, в ночь на среду, 17 августа 2022 года, враг нанес удар по Одесчине ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22М3. Удар двух ракет пришелся по одной из баз отдыха и расположенным рядом жилым домам.

В результате получили ранения 4 человека, им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте прилета возник пожар площадью более 600 квадратных метров. Возгорание уже удалось локализовать. На месте работают спасатели ГСЧС.

По неофициальной информации, речь идет о базе отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района.

Фото с Facebook-страницы ОК «Юг»