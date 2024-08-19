52 пожара в Одесской области за сутки: что и где горело

Большая часть выездов — 41 — пришлось на разного рода возгорания сухой растительности, общая площадь которой охватила 11 гектар.

Также днем, 18 августа ликвидировалось возгорание ​​камыша между селом Яськи и Нижнеднестровским национальным природным парком, которое началось еще 12 августа. Общая площадь возгорания на данный момент определяется. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 6 спасателей.

В Одессе ГСЧС продолжают ликвидировать тлеющий камыш на полях фильтрации. Задействовано 4 единицы спецтехники, 14 пожарных, 1 мотопомпа и кунг.

В селе Будячки Раздельнянского района из-за возгорания сухой травы и порывов ветра огонь перекинулся на 1 дачный дом и 5 дворовых сооружений общей площадью 4 га. Привлечено 4 единицы пожарной техники и 15 спасателей.