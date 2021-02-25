Масштабный сбой в работе Facebook: не отправляются сообщения

Сегодня днем, 25 февраля, случился очередной масштабный сбой в работе Facebook Messenger. у украинских пользователей, в частности, в Одессе возникли проблемы со входом в мессенджер и отправкой сообщений.

Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу известных интернет-платформ.

Сбой начался ориентировочно в 16:30-17:00 по киевскому времени. Сначала проблемы с Facebook возникли у жителей США, Канады и Великобритании. Позже проблемы возникли и у жителей Восточной Европы, в том числе и в Украине. 64% пользователей не могут отправить сообщения, а 35% не могут зайти в свой аккаунт.

О причинах сбоя на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее мессенджер Facebook массово сбоил утром 10 декабря 2020 года. Тогда также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. В тот же день неполадки были устранены.

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