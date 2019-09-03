fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Масове отруєння шаурмою: на Одещині перевірятимуть точки фастфуду

Масове отруєння шаурмою: на Одещині перевірятимуть точки фастфуду

Подібні точки харчування перевірять до кінця вересня.

Після масового отруєння в Авангарді Держпродспоживслужба ініціює перевірки усіх закладів з продажу фастфуду.

Про це повідомили під час екстреної наради в Одеській ОДА, повідомляє Правда за Одессу.

За розпорядженням Світлани Шаталової, у всіх районах Одеської області подібні торгові точки перевірять до кінця вересня. Шаталова зазначила, що це вже не перший випадок, коли люди отримують отруєння шаурмою або хотдогами, і «цьому потрібно покласти край».

Згідно із законом, місцева влада, яка дає дозволи на відкриття торгових точок, не має права влаштовувати в них перевірки. Тому голова Авангардівської ОТГ підкреслив, що їх провини у трагедії немає. У свою чергу, представниця Держпродспоживслужби підтвердила відсутність у місцевої влади повноважень для подібних перевірок. Світлана Шаталова звернулася до голів громад області з проханням ретельніше перевіряти документи підприємців, щоб розуміти, кому вони видають дозвіл на торгівлю фастфудом. Адже від цього залежить життя і здоров’я жителів регіону.

Нагадаємо, під Одесою шаурмою отруїлися майже 40 людей.

На даний момент у стаціонарі інфекційної лікарні залишаються 18 постраждалих з 37, четверо з яких – діти. Як повідомила на брифінгу головний лікар міської клінічної лікарні Світлана Лаврюкова, у всіх постраждалих діагностували сальмонельоз. Це, за її словами, підтвердили результати лабораторних досліджень.

Фото: Готовим дома

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить