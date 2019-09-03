Масове отруєння шаурмою: на Одещині перевірятимуть точки фастфуду

Подібні точки харчування перевірять до кінця вересня.

Після масового отруєння в Авангарді Держпродспоживслужба ініціює перевірки усіх закладів з продажу фастфуду.

Про це повідомили під час екстреної наради в Одеській ОДА, повідомляє Правда за Одессу.

За розпорядженням Світлани Шаталової, у всіх районах Одеської області подібні торгові точки перевірять до кінця вересня. Шаталова зазначила, що це вже не перший випадок, коли люди отримують отруєння шаурмою або хотдогами, і «цьому потрібно покласти край».

Згідно із законом, місцева влада, яка дає дозволи на відкриття торгових точок, не має права влаштовувати в них перевірки. Тому голова Авангардівської ОТГ підкреслив, що їх провини у трагедії немає. У свою чергу, представниця Держпродспоживслужби підтвердила відсутність у місцевої влади повноважень для подібних перевірок. Світлана Шаталова звернулася до голів громад області з проханням ретельніше перевіряти документи підприємців, щоб розуміти, кому вони видають дозвіл на торгівлю фастфудом. Адже від цього залежить життя і здоров’я жителів регіону.

Нагадаємо, під Одесою шаурмою отруїлися майже 40 людей.

На даний момент у стаціонарі інфекційної лікарні залишаються 18 постраждалих з 37, четверо з яких – діти. Як повідомила на брифінгу головний лікар міської клінічної лікарні Світлана Лаврюкова, у всіх постраждалих діагностували сальмонельоз. Це, за її словами, підтвердили результати лабораторних досліджень.

Фото: Готовим дома