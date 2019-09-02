Под Одессой фастфуд отправил в больницу почти сорок человек

Происшествие зафиксировали в поселке Авангард. Пока известно о 37 пострадавших, в том числе девять детей. Они все попали в инфекционную больницу.

Предположительный диагноз потерпевших – острый гастроэнтероколит.

Предварительно известно, что все, кто отравился, ели шаурму.

Об этом сообщили на внеочередном заседании в Одесской облгосадминистрации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили там, люди заказывали шаурму в одном и том же заведении общепита.

Фото: photos.wikimapia.org