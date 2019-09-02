Под Одессой фастфуд отправил в больницу почти сорок человек

Происшествие зафиксировали в поселке Авангард. Пока известно о 37 пострадавших, в том числе девять детей. Они все попали в инфекционную больницу.
Предположительный диагноз потерпевших – острый гастроэнтероколит.
Предварительно известно, что все, кто отравился, ели шаурму.
Об этом сообщили на внеочередном заседании в Одесской облгосадминистрации комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Как выяснили там, люди заказывали шаурму в одном и том же заведении общепита.
Фото: photos.wikimapia.org
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