Новости Одессы и Одесской области

По центру Одессы прошел марш патриотов (фото)

По центру Одессы прошел марш патриотов (фото)

Сегодня, 2 мая, в седьмую годовщину трагедии на Куликовом поле, в Одессе проходит марш патриотов, организованный патриотическими организациями города и ветеранами АТО (ООС).

Как сообщают местные Телеграм-каналы, в марше принимают участие организации Veteran Hub Odesa, «Национальный корпус», «Национальное сопротивление» и «Автомайдан Одесса».

Участники акции собрались на Соборной площади. Они провели молебен, помянув погибших 2 мая 2014 года в центре Одессы активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова. Затем колонна из более чем 500 человек двинулась по Дерибасовской к парку Шевченко.

Сейчас марш в самом разгаре, атмосфера спокойная. Единственный инцидент случился на Дерибасовской, когда сидящий в кафе мужчина что-то сказал участникам шествия, и едва не вспыхнула драка, но правоохранители вовремя ее предотвратили.

марш патриотов в Одессе, 2 мая 2021 г. 2

марш патриотов в Одессе, 2 мая 2021 г. 3

марш патриотов в Одессе, 2 мая 2021 г. 4

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня, 2 мая, на Куликовом поле состоялось возложение цветов в память о трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Фото: «Думская», «Одесса-медиа», 7 канал

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