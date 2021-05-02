По центру Одессы прошел марш патриотов (фото)

Сегодня, 2 мая, в седьмую годовщину трагедии на Куликовом поле, в Одессе проходит марш патриотов, организованный патриотическими организациями города и ветеранами АТО (ООС).

Как сообщают местные Телеграм-каналы, в марше принимают участие организации Veteran Hub Odesa, «Национальный корпус», «Национальное сопротивление» и «Автомайдан Одесса».

Участники акции собрались на Соборной площади. Они провели молебен, помянув погибших 2 мая 2014 года в центре Одессы активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова. Затем колонна из более чем 500 человек двинулась по Дерибасовской к парку Шевченко.

Сейчас марш в самом разгаре, атмосфера спокойная. Единственный инцидент случился на Дерибасовской, когда сидящий в кафе мужчина что-то сказал участникам шествия, и едва не вспыхнула драка, но правоохранители вовремя ее предотвратили.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня, 2 мая, на Куликовом поле состоялось возложение цветов в память о трагически погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Фото: «Думская», «Одесса-медиа», 7 канал