Марш равенства в Одессе: участники собираются, полиция оцепила улицы

Представители ЛГБТ-сообщества сегодня планируют провести в городе шествие.

Как сообщается на странице организаторов ЛГБТ-прайда в Facebook, сейчас участники собираются в Греческом парке.

Gepostet von Одесса Прайд 2019 am Freitag, 30. August 2019

При этом полиция уже выставила кордон у Потемкинской лестницы и на Приморском бульваре.

В тоже время в центре города собираются и противники ЛГБТ-сообщества – сторонники семейных и религиозных ценностей, радикальные патриотические организации.

Всех, кто хочет принять участи в акции, организаторы попросили в целях безопасности собираться в группы, иметь при себе документы, деньги, заряженный телефон, аптечку. Тех, кто будет иметь при себе радужный флаг, попросили не завязывать его на шее.

Фото: Думская