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Новости Одессы и Одесской области

Марш равенства в Одессе: участники собираются, полиция оцепила улицы

Марш равенства в Одессе: участники собираются, полиция оцепила улицы

Представители ЛГБТ-сообщества сегодня планируют провести в городе шествие.

Как сообщается на странице организаторов ЛГБТ-прайда в Facebook, сейчас участники собираются в Греческом парке.

Gepostet von Одесса Прайд 2019 am Freitag, 30. August 2019

При этом полиция уже выставила кордон у Потемкинской лестницы и на Приморском бульваре.

В тоже время в центре города собираются и противники ЛГБТ-сообщества – сторонники семейных и религиозных ценностей, радикальные патриотические организации.

Всех, кто хочет принять участи в акции, организаторы попросили в целях безопасности собираться в группы, иметь при себе документы, деньги, заряженный телефон, аптечку. Тех, кто будет иметь при себе радужный флаг, попросили не завязывать его на шее.

Фото: Думская

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2 комментарии
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веля
Гость
веля

мочите этих патриотов

Голос за0Голос против  Ответить
7 минут назад
веля
Гость
веля

они показывают вашим детям как надо жить

Голос за0Голос против  Ответить
4 минут назад

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