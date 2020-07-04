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Маневры в Одесском заливе: ВМС Украины готовятся к параду для Зеленского? (фото)

Маневры в Одесском заливе: ВМС Украины готовятся к параду для Зеленского? (фото)

Корабли Военно-морских сил Украины готовятся к параду в Одесском заливе. Ведь уже завтра, 5 июля – День ВМС Украины.

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Официально о параде пока не объявляли, в командовании флота заявляют, что готовятся не к празднику, а к ежегодным международным учениям Си Бриз, пишет «Думская» и со ссылкой на собственные источники все же сообщает, что парад будет. А смотреть его якобы будет только президент Украины Владимир Зеленский.

«В параде будут участвовать корабли и катерный состав Военно-морских сил Украины, Морской охраны Госпогранслужбы и КП «Морская поисково-спасательная служба». Всего — около двух десятков единиц», – пишет издание.

Об этом же сообщает и Telegram-канал PavlovskyNews, отмечая, что журналисты уже не успеют аккредитоваться на освещение визита главы государства в Одессу, поскольку аккредитация уже завершена.

Также Зеленский может осмотреть строительство школы в Южном, осмотреть ремонт моста через Хаджибейскую дамбу и посетить пляж “Дельфин”, где собираются начать подготовку к поднятию танкера Delfi.

Ранее мы сообщали, что президент назначил нового главкома ВМС  Украины.

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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