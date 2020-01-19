Мандарин: полезные свойства цитрусового плода

Мандарин — маленький оранжевый цитрусовый плод — ассоциируется со многими приятными для нас вещами. Среди них — встреча Нового года, солнечное настроение, а главное — отменное здоровье. Благодаря своему уникальному составу мандарин, действительно, может защитить от многих недугов.

Ешьте в свежем виде

Мандарин относится к цитрусовым культурам. Его издавна употребляют в пищу и используют в народной медицине в Японии и в Китае. В Европу мандарин попал в начале позапрошлого века, и за это время распространился по всему южному и западному Средиземноморью. В это время он также появился в районах Черноморского побережья Кавказа и Крыма. В Одессу мандарины в основном везут из Крыма, Кавказа, Азербайджана, Марокко, Аргентины и Египта.

Поваренные книги рекомендуют делать из мандаринов варенье или мармелад, но украинцы в основном употребляют его плоды в пищу в свежем виде. Это обстоятельство очень радует врачей, поскольку в свежих плодах больше полезных веществ, чем в переработанных.

Успокоят нервы, избавят от бронхита

Зрелые плоды мандарина богаты витамином С, который повышает иммунитет, защищает от вирусных инфекций, способствует профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также тормозит процессы старения.

Наличие в плодах одновременно витаминов С и Р помогает замедлить образование морщин и служит отличной профилактикой пародонтита.

Среди минеральных веществ, содержащихся в мандаринах, преобладают соединения калия и кальция. Они помогают вывести из организма лишнюю жидкость, избавиться от мышечных судорог. А еще в них много вещества синефрин, которое очищает легкие от слизи и снимает их отек. Поэтому сок рекомендуют от бронхита или астмы. Это вещество также ускоряет обмен веществ и оказывает благотворное влияние на нервную систему и мышцы. Фитонциды же мандарина могут побороть заболевания желудочно-кишечного тракта, нормализовать пищеварение, отрегулировать перистальтику кишечника, а также избавиться от грибковых заболеваний кожи и глистов.

Не стоит забывать и о таком ценном лекарственном сырье, как кожура мандаринов. Терапевты отмечают ее отхаркивающее и противовоспалительное действие, а также сахароснижающий эффект — это позволяет применять указанное сырье при диабете. Еще из кожуры готовят масло, которое считается общепризнанным борцом с депрессией, мигренями и бессонницей. Оно позволяет без потерь для нервной системы пережить долгую зиму и прогоняет страхи. Кроме того, оно повышает потенцию, а также устраняет кровоточивость десен и воспаление полости рта.

Масло — для омоложения, настой — от бессонницы

Вот несколько рецептов применения мандаринов в народной медицине.

1. Сок. Выдавить из плодов мандаринов сок.

Выпивать стакан сока по утрам от депрессии, болезней сердца, для повышения потенции. Наружно рекомендуется втирать сок несколько раз в день в ногти при заражении грибком.

2. Отвар. 1 ст. ложку высушенной кожуры или 2 ст. ложки свежей залить 500 мл кипятка и варить 2–3 минуты.

Выпить в несколько приемов за день для нормализации пищеварения, смягчения кашля, при трахеитах и бронхитах.

3. Настой. 1 ст. ложку высушенной кожуры или 2 ст. ложки свежей залить 500 мл воды и довести до кипения. Затем настоять в течение часа.

Пить по 100 мл три раза в день, чтобы снять отеки и избавиться от бессонницы.

4. Мандариновое масло. Свежую кожуру заложить под пресс и отжать золотистую текучую жидкость. Это и есть масло.

Масло можно добавить в крем для лица из расчета пять капель на 15 г крема. Обогащенное мандарином косметическое средство подарит новую свежесть увядающей, морщинистой коже.

5. Ванна. В воду для ванны добавить пять капель масла или литр отвара мандариновой кожуры.

Принимать ванну 15 минут. Она тонизирует кожу, помогает при бронхите и бессоннице.

Фото: newsone.ua

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