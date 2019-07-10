Малыш, Карлсон и все-все-все поселились в старом одесском дворе

Одесские дворы продолжают «самоукрашаться», причем, порой самым неожиданным образом.

Теперь никогда не узнаешь наперед, какой сюрприз — в лучшем понимании — тебя может поджидать в обычном дворике, который уже давно превратился в необычный.

«Глухая» стена в одном из дворов на ул. Екатерининской теперь не просто обновилась, а превратилась в еще одно маленькое чудо. Создается впечатление, что одесситы активно включились в соревнование, чей двор лучше.

Итак, обычная старая стена в этом дворе теперь стала настоящей картинкой. Наверху из окошка выглядывает Фрекен Бок.

А чуть ниже на перилах балкончика Малыш и Карлсон что-то обсуждают, вероятно, день варенья.

Стена повеселела, заиграла, смотришь — поневоле улыбаешься.

Но на этом все не заканчивается. Не только герои Астрид Линдгрен поселились в этом дворе. Рядом с ними, уже на другой стене, обитают теперь и наши современники — и взрослые, и дети. Они словно приветствуют вас.

И даже «настенный» пудель рядом с изображенными мальчишками кажется настоящим и таким добрым, что хочется его погладить.

Пока корреспондент «Одесской жизни» фотографировала новшество, одесские мальчишки Дима и Миша пришли сюда со своей мамой. Сообщили, что поспешили фотографироваться на фоне нового арт-объекта, о котором узнали из соцсетей. Еще рассказали, что им все тут очень понравилось, и они бы очень хотели, чтобы и в их доме было «что-то вот такое красивое».

Напомним, что это не единственный Карлсон в нашем городе.

“Мужчина хоть куда в полном расцвете сил” в оригинальной одесской трактовке появился больше шести лет назад в Летнем переулке.

Другая скульптура Карлсона находится на 16-й станции Большого Фонтана.