Маленькую одесситку, сбитую пьяным водителем на Молдаванке, выписали из больницы

Из больницы выписали 11-летнюю одесситку Виолетту Дьякову. Месяц назад девочку вместе с ее братом сбил пьяный водитель на улице Разумовской.

Об этом сообщила мать девочки Валерия Таран на своей странице в Instagram.

«Месяц для нашей семьи был очень тяжелым и напряженным, но мы все преодолели и надеемся на самые хорошие результаты. Теперь реабилитация и покой», – написала женщина.

Она также поблагодарила одесситов, по мере сил помогавших ей и дочери.

Напомним, утром 5 февраля в Одессе 20-летний молодой человек, который взял у приятеля машину и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, проехал перекресток улиц Разумовской и Мясоедовской на красный свет и в итоге столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушку отбросило на двух детей, которые в тот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.

Врачи диагностировали у пострадавших детей черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы. К тому же, девочка впала в кому.

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Фото: Наблюдатель