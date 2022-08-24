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Маленькие жертвы войны: в Одессе презентовали инсталляцию «Детство-2022» (видео)

Маленькие жертвы войны: в Одессе презентовали инсталляцию «Детство-2022» (видео)

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, в Одессе открылась инсталляция «Детство 2022». Она посвящена украинским детям, погибшим от рук российских оккупантов, сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Как рассказал автор проекта – известный скульптор и художник Андрей Любов, композиция состоит из 363 военных касок с цветами, которые размещены на 121 противотанковом «еже».

«Каждая каска и цветок символизируют детскую душу. Расписывали каски наши украинские дети»,

– сказал автор.

А по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в дальнейшем арт-объект планируется отправить в Венецию – один из городов-побратимов Одессы.

«За время агрессии в Украине погибли 363 ребенка. Сегодня мы договариваемся с мэром Венеции о размещении установки на Венецианском биеннале. Мы обязательно должны показать всему миру цену, которую платит Украина в войне против российских оккупантов»,

– сказал Труханов.

Ранее в Одесской областной военной администрации сообщали, что перед зданием ОВА на проспекте Шевченко появится инсталляция под названием «Детство-2022».

Видеорепортаж по теме: Маленькие одесситы рассказали о войне и независимости Украины

Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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