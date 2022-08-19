Детство-2022: одесситам напомнят об убитых рашистами маленьких украинцах (фото)

В Одессе перед зданием областной военной администрации (ОВА) на проспекте Шевченко появится инсталляция под названием «Детство-2022» в память о маленьких жертвах этой страшной войны, сообщает пресс-служба ОВА.

«По официальным данным, с начала боевых действий в Украине погиб 361 ребенок, еще больше получили ранения разной степени тяжести. Новорожденные, еще не рожденные, «дети Солнца», малыши, мечтавшие вырасти и раскрасить мир красками своих мечтаний. Эта трагедия всегда будет напоминанием о том, что взрослые несут ответственность за детей и должны поддерживать их, а не уничтожать»,

– говорится в сообщении.

Инсталляция будет представлять собой 118 противотанковых установок. На верхних швеллерах этих установок разместят перевернутые солдатские каски, в которых высадят цветы.

«Это фундамент духовности, который даже в таких жестких реалиях будет прорастать светлыми красками. Дети совместно с художниками добавят красок, разрисовывая горшки для цветов любимыми цветами, эмоциями и впечатлениями»,

– пояснила директор департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА Елена Олейник.

А по словам автора инсталляции Андрея Любова, этот проект – символ смысла нашей борьбы с российским агрессором. Каждый цветок символизирует ребенка, жизнь которого унесла война.

Проект полон аллегорий, метафор, но самое главное – он напомнит каждому о том, что нам есть за что бороться, добавили в ОВА.