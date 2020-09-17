Маяк с острова Змеиный изобразили на почтовой марке (фото)

Уникальный маяк Snake Island на острове Змеиный (Черное море, территория Одесской области) изобразили на марке в серии “Маяки Украины”.

Торжественное гашение марки провели на “Укрпочте” в Херсоне.

Справочно

Маяк Snake Island построили в 1842 году для черноморского флота. Это 8-этажная башня высотой 12 метров, расположенная на высотке 40 метров над уровнем моря. Маяк находится на месте древнего храма Ахилла.

Напомним, украинские пограничники возобновили полеты на остров Змеиный.

Фото: Главком, Depo