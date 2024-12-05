Магнитные бури: ждать ли сюрпризов от космической погоды 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, магнитных бурь не ожидается. По прогнозам ученых, такая геомагнитная «тишина» продержится до конца недели.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 5 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:
- повышение артериального давления;
- бессонница;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- раздражительность;
- снижение концентрации;
- общая слабость и упадок сил.
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Как поддержать организм в дни магнитных бурь
- Полноценно высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.
- Сбалансировано питаться, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, зелени, легкой и питательной пище.
- Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды.
- Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет.
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.
- Утром делать зарядку, принимать контрастный душ.
- Отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
- Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов.
- При ухудшении самочувствия обращаться к врачу.