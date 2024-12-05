Магнітні бурі: чи чекати сюрпризів від космічної погоди 5 грудня

Сьогодні, 5 грудня, магнітних бур не очікується. За прогнозами вчених, така геомагнітна «тиша» протримається до кінця тижня.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 5 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю і хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:
- підвищення артеріального тиску;
- безсоння;
- головний біль;
- підвищена стомлюваність;
- дратівливість;
- зниження концентрації;
- загальна слабкість і занепад сил.
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Як підтримати організм у дні магнітних бур
- Повноцінно висипатися, лягати і прокидатися в один і той же час.
- Збалансовано харчуватися, віддаючи перевагу свіжим овочам та фруктам, зелені, легкій та поживній їжі.
- Дотримуватися водного балансу і пити достатньо води.
- Відмовитися від енергетиків, великої кількості кави, жирної та шкідливої їжі, алкоголю та цигарок.
- Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення.
- Вранці робити зарядку, приймати контрастний душ.
- Відмовитись від надмірних фізичних навантажень.
- Зменшити психоемоційну напругу: уникати сварок, стресів.
- При погіршенні самопочуття звертатися до лікаря.