магнитные бури
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По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

  • головная боль и головокружение,
  • скачки артериального давления,
  • бессонница или повышенная усталость,
  • снижение концентрации и раздражительность,
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности

Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

  • Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.
  • Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.
  • Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.
  • Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.
  • Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.

 

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