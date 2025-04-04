По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Выбор редакции: Ирма Витовская и сезон фестивалей: топ-5 событий Одессы 4 — 6 марта

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение,

скачки артериального давления,

бессонница или повышенная усталость,

снижение концентрации и раздражительность,

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности

Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил: