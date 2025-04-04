По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 3 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 62 солнечных пятна.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
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Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:
- головная боль и головокружение,
- скачки артериального давления,
- бессонница или повышенная усталость,
- снижение концентрации и раздражительность,
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Как облегчить самочувствие во время повышенной солнечной активности
Даже при отсутствии бурь, метеочувствительные люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или колебания давления. Чтобы поддержать организм в такие дни, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:
- Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.
- Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.
- Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.
- Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.
- Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.