За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 15 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 3 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 62 сонячні плями.
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
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Як магнітна буря впливає на людину
Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми і роботу нервової системи. Основні наслідки:
головний біль і запаморочення,
стрибки артеріального тиску,
безсоння або підвищена втома,
зниження концентрації та дратівливість,
загострення серцево-судинних захворювань.
Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності
Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил:
- Пити більше води та зменшити кількість кофеїну й алкоголю.
- Лягати спати не пізніше 23:00 і забезпечити повноцінний нічний відпочинок.
- Зменшити емоційне навантаження, уникати стресів і сильних переживань.
- Збалансувати раціон, додати більше овочів, фруктів, магнію та калію.
- Якщо є проблеми з тиском або серцем – тримати під рукою призначені препарати.