За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 15 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 3 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 62 сонячні плями.



Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми і роботу нервової системи. Основні наслідки:

головний біль і запаморочення,

стрибки артеріального тиску,

безсоння або підвищена втома,

зниження концентрації та дратівливість,

загострення серцево-судинних захворювань.

Як полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності

Навіть за відсутності бур, метеочутливі люди можуть відчути втому, головний біль, дратівливість або коливання тиску. Щоб підтримати організм у такі дні, лікарі радять дотримуватися кількох простих правил: