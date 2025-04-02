В среду, 2 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас держится низкая солнечная активность в 3 балла. Такая геомагнитная ситуация предполагается и 3-4 апреля.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Медики дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и в первую очередь советуют больше отдыхать и придерживаться нормального распорядка дня.















