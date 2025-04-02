У середу, 2 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, наразі тримається низька сонячна активність у 3 бали. Така геомагнітна ситуація передбачається і 3-4 квітня.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Медики дають загальні рекомендації на дні магнітних бур і насамперед радять більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку дня.