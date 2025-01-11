По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 10 января магнитосфера земли будет спокойной. K-индекс, с помощью которого оценивают отклонения в геомагнитной активности, будет держаться в пределах 1-2 баллов.

Прогноз Центра прогнозирования космической погоды также подтверждает отсутствие магнитных бурь в течение выходных.

По прогнозу meteoprog, магнитная буря 11 января 2025 года в Украине не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С. Как известно, такие вспышки имеют минимальное влияние на Землю.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Согласно прогнозу специалистов, еще одна 5-балльная магнитная буря ожидается на Земле в конце месяца – 27-28 января.

Как влияют на нас магнитные бури

Напомним, что магнитные бури могут оказывать значительное влияние на самочувствие, особенно у людей, склонных к метеочувствительности. Среди основных симптомов, которые могут наблюдаться: