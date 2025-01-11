За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 10 січня магнітосфера землі буде спокійною. K-індекс, за допомогою якого оцінюють відхилення в геомагнітній активності, триматиметься в межах 1-2 балів.

Прогноз Центру прогнозування космічної погоди також підтверджує відсутність магнітних бур протягом вихідних.

За прогнозом meteoprog, магнітна буря 11 січня 2025 року в Україні не очікується. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С. Як відомо, такі спалахи мають мінімальний вплив на Землю.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Згідно з прогнозом фахівців, ще одна 5-бальна магнітна буря очікується на Землі наприкінці місяця – 27-28 січня.

Як впливають на нас магнітні бурі

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть мати значний вплив на самопочуття, особливо у людей, схильних до метеочутливості. Серед основних симптомів, які можуть спостерігатися: