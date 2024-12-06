Магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодня

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 6 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури различают по мощности — есть слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще – вызвать полярные сияния.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь