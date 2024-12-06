Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

Сьогодні, 6 грудня, продовжиться меомагнітне «затишшя». Магнітних бур не очікується.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 6 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.
Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку. А ще – викликати полярні сяйва.
Як підтримати організм у дні магнітних бур
- Повноцінно висипатися, лягати і прокидатися в один і той же час.
- Збалансовано харчуватися, віддаючи перевагу свіжим овочам та фруктам, зелені, легкій та поживній їжі.
- Дотримуватися водного балансу і пити достатньо води.
- Відмовитися від енергетиків, великої кількості кави, жирної та шкідливої їжі, алкоголю та цигарок.
- Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення.
- Вранці робити зарядку, приймати контрастний душ.
- Відмовитись від надмірних фізичних навантажень.
- Зменшити психоемоційну напругу: уникати сварок, стресів.
- При погіршенні самопочуття звертатися до лікаря.